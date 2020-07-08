الرئيس روحاني يفتتح غدا عدة مشاريع صناعية ومنجمية ضخمة

وقال هادي في تصريح ادلى به اليوم الاربعاء، ان رئيس الجمهورية سيرعى غدا الخميس في الاسبوع الخامس للحملة الوطنية "الانتاج، استمرار الامل" مراسم افتتاح عدة مشاريع صناعية ومنجمية ضخمة عبر الفيديو كونفرانس بالتزامن معا في محافظات "سيستان وبلوجستان" /جنوب شرق/ و"فارس" /جنوب/ و"اصفهان" /وسط/ باستثمارات تبلغ اكثر من 58 تريليونا و 800 مليار ريال (الدولار يعادل 42000 ريال).

واوضح امين لجنة الحملة الوطنية "الانتاج، استمرار الامل" بان احد هذه المشاريع هو تطوير شركة "غسترش بافت بلوج" للنسيج في مدينة ايرانشهر بمحافظة سيستان وبلوجستان وقال، ان عملية تطوير وتحديث هذه الشركة التي تعد احد اكبر مصانع النسيج في البلاد كانت قد انطلقت قبل 5 اعوام وان مرحلتها الاولى جاهزة للافتتاح.

واشار الى انه سيتم غدا تدشين وحدة انتاج الحديد الاسفنجي في مجمع "باسارغاد" لصهر الحديد في محافظة فارس بطاقة انتاجية تبلغ مليونا و 800 الف طن، ما من شانه زيادة الطاقة الانتاجية من الحديد الاسفنجي في البلاد بنسبة 5 بالمائة واضاف، ان مشروع انتاج الحديد المكور بطاقة انتاج 3 ملايين و 500 الف طن جاهز للتدشين ايضا.

وصرح بان مشروع "شهدينة آران هشت بهشت" في مدينتي شاهين شهر وميمة بمحافظة اصفهان جاهز للتدشين بطاقة انتاجية تبلغ 95 الف طن من الغلوكوز والغلوتين والنشأ، والذي من شانه زيادة طاقة انتاج البلاد بنسبة 8.7 بالمائة.

ولفت انه الى جانب هذه المشاريع هنالك مشروع تطوير شركة "آرمان غستر نوين" في كنارك في محافظة سيستان وبلوجستان بطاقة انتاج 8 آلاف طن من مختلف انواع العلب المعدنية للمعلبات، فضلا عن المرحلة الاولى لتحديث مجمع "مكران" للمستودعات في جابهار في هذه المحافظة ايضا بطاقة استيعابية تبلغ 180 الف طن من السلع الاساسية.

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