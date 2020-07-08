‌ايران والنمسا تؤكدان على تطوير العلاقات التجارية

واتفق الجانبان خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاربعاء على انعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وتقرر ايضا استمرار وتعزيز انشطة فرق العمل المشتركة التي تم تشكيلها وفقا للوثيقة المهمة "خارطة الطريق للعلاقات الاقتصادية" الموقعة بين البلدين عام 2016 من اجل متابعة التوافقات الحاصلة.

وحضر الاجتماع عن الجانب النمساوي ايضا مدير عام شؤون التعاون الاقتصادي فلورين فراوشر ومستشار وزير الاقتصاد في شؤون التخطيط ري سانك ورئيس دائرة الشرق الاوسط واميركا وافريقيا في وزارة الاقتصاد غوردون هن.

وكان السفير الايراني الجديد عباس باقر بور اردكاني قد سلم الاسبوع الماضي اوراق اعتماده للرئيس النمساوي.

انتهى ** 2342