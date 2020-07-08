وزير الصناعة بالوكالة: تدشين 5 مشاريع مهمة في سيستان وبلوجستان اليوم

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به مدرس خياباني حين وصوله الى مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان مساء الاربعاء لافتتاح 5 مشاريع صناعية وتجارية في اطار مشاريع الاسبوع الخامس للحملة الوطنية "الانتاج، استمرار الامل" وقال، ان هذه المشاريع سيتم تدشينها الخميس برعاية رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس.

واضاف، ان الحكومة عازمة على تنمية سواحل مكران وميناء جابهار (جنوب شرق) وان هذه الاجراءات ساعدت في رفع طاقة رسو السفن في هذا الميناء بحيث بلغ حجم تفريغ وشحن السلع في الاشهر الثلاثة الاولى من العام (الايراني) الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) اكثر بنحو 100 الف طن من العام الماضي كله.

واعتبر ان الهدف من هذه المشاريع المهمة هو تبديل ميناء جابهار الى ميناء استراتيجي وثالث قطب موانئي في البلاد واضاف، ان رسو السفن في ميناء جابهار بلغ العام الماضي اكثر بنحو الضعفين مقارنة مع العام الذي سبقه.

وقال وزير الصناعة بالوكالة، لقد سعينا خلال العام الماضي لرسو معظم سفن السلع الاساسية في ميناء جابهار ولهذا الغرض فقد تم تحسين وتحديث مستودعات "طريق القدس" وسيتم خلال هذه الزيارة ايضا تدشين مستودعات بطاقة 250 الف طن من السلع الاساسية.

واوضح بان مشروع مستودعات الزيوت النباتية هو الان قيد الانشاء وبعد تدشينها ستتوفر امكانية رسو السفن الحاملة للزيوت النباتية في هذا الميناء.

واوضح مدرس خياباني بان رئيس الجمهورية اكد على الاسراع في انجاز مشروع سكك الحديد "جابهار –زاهدان" وربط ممر "شمال-جنوب" بهدف تطوير البنية التحتية التجارية.

وصرح بانه سيتم اليوم افتتاح 5 مشاريع صناعية ومنجمية كبيرة في محافظات سيستان وبلوجستان واصفهان وفارس برعاية رئيس الجمهورية عن طريق الفيديو كونفرانس من ضمنها مشروع مصنع "بافت بلوج" للنسيج في محافظة سيستان وبلوجستان.

انتهى ** 2342