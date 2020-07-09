الدولي الايراني سردار آزمون يواصل تألقه مع "زينيت" في الدوري الروسي

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاربعاء في اطار المرحلة 27 من الدوري الروسي تغلب زينيت على ضيفه سوتشي بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان سوتشي قد تقدم بهدف سجله انتون زابولوتني في الدقيقة 5 وسجل مالكوم دي أوليفيرا هدف التعادل لزينيت في الدقيقة 33 ومن ثم سجل سردار آزمون هدف الفوز في الدقيقة 76 بعد ان حل بديلا عن ريوسي في الدقيقة 65 من المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد زينيت الى 65 نقطة فيما تجمد رصيد سوتشي عن 30 نقطة.

وكان زينيت قد ضمن الاحتفاظ بلقب بطولة الدوري الروسي في المباراة السابقة التي فاز فيها على مضيفه كراسنودار 4-2 ، سجل آزمون فيها هدفين من اهداف فريقه الاربعة.

انتهى ** 2342