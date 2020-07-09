موسکو: لا نری أي أسس قانونیة لإعادة فرض العقوبات الدولیة علی إیران

واوردت "روسيا اليوم" نقلا عن وكالة "نوفوستي" ان انتونوف قال خلال ندوة نقاش بواشنطن یوم الأربعاء، إن "الولایات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إیران وهذا یعني أنه لا یحق لها أن تبادر إلی تطبیق بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

وتابع: "نحن لا نری أي أسس قانونیة لمثل هذا القرار. وبطبیعة الحال نحن سنعمل علی التصدي لأي خطوات أمریکیة في هذا الاتجاه".

وکان وزیر الخارجیة الأمریکي مایك بومبیو قد أعلن أن بلاده ستسعی لعرقلة رفع الحظر عن تورید الأسلحة إلی إیران، الذي ینتهي سریانه في أکتوبر المقبل بموجب شروط الاتفاق حول البرنامج النووي الإیراني الذی تم التوصل إلیه في عام 2015 .

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