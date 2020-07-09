٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:١٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83849414
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موسکو: لا نری أي أسس قانونیة لإعادة فرض العقوبات الدولیة علی إیران

موسکو: لا نری أي أسس قانونیة لإعادة فرض العقوبات الدولیة علی إیران

طهران / 9 تموز / يوليو /ارنا- صرح السفیر الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، بأن موسکو لا تری أي أسس قانونیة لإعادة فرض العقوبات الدولیة علی إیران، مؤکدا أن روسیا ستتصدی لمساعي واشنطن في هذا الاتجاه.

واوردت "روسيا اليوم" نقلا عن وكالة "نوفوستي" ان انتونوف قال خلال ندوة نقاش بواشنطن یوم الأربعاء، إن "الولایات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إیران وهذا یعني أنه لا یحق لها أن تبادر إلی تطبیق بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

وتابع: "نحن لا نری أي أسس قانونیة لمثل هذا القرار. وبطبیعة الحال نحن سنعمل علی التصدي لأي خطوات أمریکیة في هذا الاتجاه".

وکان وزیر الخارجیة الأمریکي مایك بومبیو قد أعلن أن بلاده ستسعی لعرقلة رفع الحظر عن تورید الأسلحة إلی إیران، الذي ینتهي سریانه في أکتوبر المقبل بموجب شروط الاتفاق حول البرنامج النووي الإیراني الذی تم التوصل إلیه في عام 2015 .

انتهی ** 2342

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