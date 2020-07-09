وفاة قائد القوة الجوية الايرانية الاسبق العميد طيار هوشنغ صدّيق

وافادت العلاقات العامة للجيش الايراني بان العميد طيار هوشنغ صدّيق توفي عن عمر يناهز 79 عاما بعد ظهر الاربعاء في المستشفى رقم 501 التابع للجيش اثر فترة معاناة من المرض.

وكان العميد طيار صدّيق قد تم تعيينه قائدا للقوة الجوية الايرانية عام 1983 بامر من الامام الخميني الراحل (رض) وظل في منصبه لغاية العام 1986 وخلال فترة تصديه لهذا المنصب وجهت القوة الجوية الايرانية ضربات قاصمة للقوة الجوية والمنشآت الحيوية والحساسة للنظام العراقي السابق خلال فترة الحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية من 1980 الى 1988.

ومن ثم تولى مناصب في وزارة الدفاع والاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية وتولى كذلك منصب المدير العام لشركتي "كاسبين" و"زاغروس" للطيران.

انتهى ** 2342