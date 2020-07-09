المحافظة المركزية تصدر ماقيمته 350 ألف دولار من السجاد اليدوي

واضاف جعفر اصغري في مقابلة مع إرنا اليوم الخميس، أن السجاد اليدوي تم تصديره من المحافظة الى دول الكويت وفرنسا وامريكا وهولندا.

واشار اصغري الى حياكة أكثر من 17 الف و200 متر مربع من السجاد اليدوي في العام الماضي في مناطق مختلفة من المحافظة، حيث أنتجت مدن أراك ودليجان وخمين ومحلات، الحجم الأكبر من السجاد اليدوي التقليدي للمحافظة المركزية.

السجاد الإيراني هو واحد من أهم الفنون الإيرانية، وتعد صناعة النسيج والسجاد جزء أساسي من الثقافة الفارسية، ويعود تاريخها إلى بلاد فارس القديمة، وتعتبر إيران أكبر مصدر للسجاد في العالم.

تنتج إيران حوالي خمسة ملايين متر مربع من السجاد سنويا، يباع أكثر من 80 في المائة منها إلى سوق التصدير، وتواجه حاليا صناعة السجاد الإيرانية منافسة قوية من قبل منتجين من بلدان أخرى، حيث يتم نسخ التصاميم الإيرانية الأصلية واستعمال مواد وبدائل أرخص ثمنا.

انتهى** 2344