الرئيس روحاني : طاقة انتاج الصلب تضاعفت خلال السبع سنوات الاخيرة

ورعى رئيس الجمهورية افتتاح هذه المشاريع عبر آلية الفيديو كنفرانس ، وتزامن الافتتاح مع الاسبوع الخامس للحملة الوطنية (الانتاج مع استمرار الأمل) ، وبلغت كلفة هذه المشاريع خمسة الاف و880 مليار تومان.

وأوضح الرئيس روحاني : إننا ومنذ 13 اسبوعا متواصلا نشهد كل خميس افتتاح مشاريع مهمة في انحاء البلاد.

واشار روحاني الى زيادة المنتجات خلال الاشهر الثلاثة الصعبة الاخيرة بالرغم من الحظر الظالم، وانتشار فيروس كورونا، مؤكدا ان منتجاتنا في كل القطاعات المهمة قد تزايدت ، ففي قطاع البتروكيماويات على سبيل المثال ازداد الانتاج بنسبة 7 بالمئة ، كما ازداد انتاج السيارات بنسبة 8.5 بالمئة.

وأعتبر روحاني ان محافظتي فارس واصفهان تتمتعان بامكانات وارضية مناسبة لاقامة المنشآت الصناعية ، كما انهما يمثلان قطب السياحة في البلاد، معلنا ان الطريق السريع بين مدينتي اصفهان وشيراز سيفتتح خلال عام.

كما تطرق الى اهتمام الحكومة وبتوجيه من قائد الثورة الاسلامية بتطوير محافظة سيستان وبلوجستان ، مشيرا الى المشاريع التي انجزت في هذه المحافظة ، والخطط القادمة لربط مدينة زاهدان بميناء جابهار بخط حديدي ، واعمار سواحل مكران وغير ذلك.

يتبع..