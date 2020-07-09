الرئیس روحانی یفتتح عدة مشاریع مهمة فی البلاد

ومن المشاريع التي افتتحت اليوم برعاية رئيس الجمهورية، قسم النسيج في مصنع بلوج الكبير بمدينة ايرانشهر التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) ومخازن طريق القدس في جابهار بسعة 250 الف طن، وتطوير وتوسيع علب وحاويات المعلبات في بلدة كنارك.

كما تم تدشين وحدة انتاج الحديد الاسفنجي في مجمع "باسارغاد" لصهر الحديد في محافظة فارس (جنوب ايران) بطاقة انتاجية تبلغ مليونا و 800 الف طن، ما من شانه زيادة الطاقة الانتاجية من الحديد الاسفنجي في البلاد بنسبة 5 بالمائة .

كما رعى رئيس الجمهورية مراسم تدشين مشروع "شهدينة آران هشت بهشت" في مدينتي شاهين شهر وميمة بمحافظة اصفهان ( وسط) بطاقة انتاجية تبلغ 95 الف طن من الغلوكوز والغلوتين والنشأ، والذي من شانه زيادة طاقة انتاج البلاد بنسبة 8.7 بالمائة.

وحضر المراسم التي رعاها الرئيس روحاني عن طريق الية الفيديو كنفرانس ، وزير الصناعة والمعادن والتجارة بالوكالة ومسؤولي المحافظات المذكورة وعدد من مدراء وكوادر وعمال المشاريع الثلاثة.

انتهى** 2344