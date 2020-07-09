الكرة الخماسية الإيرانية لازالت تتربع علي العرش الآسيوي

وفي احدث تصنيف لمنتخبات كرة القدم الخماسية للفيفا الصادر اليوم الخميس، احتلت إيران بـ 1603 نقطة، المركز السادس عالميا، وحازت مراكز متقدمة باستمرار خلال السنوات الماضية.

وجاءت كل من البرازيل واسبانيا والارجنتين، بالمراكز الثلاث الاولى في هذا التصنيف.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الإيراني لكرة الصالات في بطولة آسيا لكرة الصالات فيما إذا تم الإعلان عن موعد جديد للبطولة، وإذا فاز ، فإنه سيتأهل إلى كأس العالم لكرة الصالات 2020.

و كان من المقرر اقامة بطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في تركمانستان في مارس من هذا العام ، ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا.

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