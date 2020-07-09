٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٣٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83849980
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تسجيل 221 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 221 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 9 تموز/يوليو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 250 الفا و458 شخصا وبوفاة 221 شخص اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 12 الفا و305 اشخاص.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الخميس، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2079 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 250 الفا و 458 حالة لغاية الان بينهم  3324 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 221 الفا و176 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 221 شخص اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 12 الفا و 305 اشخاص.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و897 الفا و803 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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