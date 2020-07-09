موسوي: حيل أمريكا باتت مكشوفة وغير مجدية

وكتب موسوي في حسابه على تويتر اليوم الخميس: أن أمريكا وفي الوقت الذي تحاول فيه جاهدة تمديد الحظر التسليحي غير القانوني على إيران، تزعم أنها ضبطت قاربا يحمل أسلحة الى اليمن متجاهلة تاريخها الطويل في القرصنة وقطع الطرق.

واضاف : يالها من صدفة ! إنها حيلة متوقعة، الا انها مكشوفة وغير مجدية.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية كان قد أكد سابقا، أن الكذب والاتهامات ونشر الكراهية من الثوابت الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية وخصوصا في ظل ادارة ترامب الحالية، مشيرا الى أن وزير الخارجية الامريكي (وزير الكراهية) يستمد مواقفه من هذه الثوابت.

واضاف ان هذه المزاعم الواهية لا أساس لها من الصحة، مضيفا :أن الأمريكيين كلما أحسوا بالفشل على الساحة الدولية ومجلس الأمن في تمديد الحظر التسليحي على إيران، عمدوا الى الكذب والاتهامات في محاولة لمواصلة الضغوط القصوى لتحقيق اهدافهم الخبيثة.

انتهى** 2344