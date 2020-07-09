٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:٤٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83850130
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مساعد وزير الصحة:

إيران تقترب من التوصل الى علاج فعال لذوي الحالات الحرجة من مرضى كورونا

إيران تقترب من التوصل الى علاج فعال لذوي الحالات الحرجة من مرضى كورونا

طهران/ 9 تموز/ يوليو/ ارنا - قال مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي لشؤون الابحاث والتكنولوجيا: تم إجراء بحث جيد في مجال علاج مرض كورونا في إيران حتى الآن، ونتيجة لذلك سنتوصل في المستقبل القريب الى علاج فعال لذوي الحالات الحرجة من مرضى كورونا.

وفي مقابلة مع إرنا اليوم الخميس، قال الدكتور رضا ملك زاده: أجرت إيران، مع حوالي 35 دولة أخرى وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، دراسة كبيرة على 5500 شخص لتحديد الدواء الأكثر فعالية في علاج مرضى فيروس كورونا .

وتابع: أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هيدروكسي كلوروكوين وأقراص كلوترا، التي يتم استخدامها لمرض الإيدز، ليست فعالة في علاج هذا المرض، في هذه الدراسة، وجدنا أيضا ثلاثة أدوية فعالة جدا في علاج المرض لدى الأشخاص ذوي الحالات الحرجة، وبعبارة أخرى، نحن نقترب من العلاج الفعال لمرضى كورونا.

وقال الدكتور ملك زادة: إن هذه الأدوية تساعد في عملية شفاء الأشخاص ذوي الحالات الحرجة الذين يرقدون في المستشفى، وتقلل أيضا من معدل الوفيات .

وأكد مساعد وزير وزير الصحة والتعليم الطبي، أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة من أمراض كورونا لا يحتاجون إلى أي دواء غير مسكنات الألم.

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