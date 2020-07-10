مدرس خياباني: ميناء جابهار يتحول الى ثالث أكبر مركز تجاري في إيران

طهران/ 7 تموز/ یولیو/ ارنا - أكد الرئيس حسن روحاني، أن الحكومة تفرز الأشخاص النفعيين الذين يمتنعون من إعادة ايرادات الصادرات من العملة الصعبة الى البلاد في الموعد المقرر، وستضع هؤلاء الاأفراد تحت المساءلة القانونية بالتعاون مع القضاء، وفي الوقت نفسه فان الحكومة ستجعل امتيازات خاصة للمصدرين الملتزمين الذين يسلمون العملة الصعبة في الوقت المحدد.