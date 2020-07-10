مدرس خياباني: ميناء جابهار يتحول الى ثالث أكبر مركز تجاري في إيران

وفي إجتماع فريق العمل الإقتصادي في محافظة سيستان وبلوجستان/جنوب شرق/بمدينة جابهار التابعة للمحافظة، أضاف مدرس خياباني، ان منطقة جابهار تشكل فرصة جيدة لنقل وتصدير السلع، مؤكدا ضرورة تسهيل كافة الإجراءات ذات الصلة بتعزيز الإستثمار فيها.
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جابهار/10 تموز/يوليو/إرنا- صرح وزير الصناعة بالوكالة حسين مدرس خياباني اليوم الجمعة، ان ميناء جابهار ونظرا لبنيته التحتية والقدرات الهائلة والطاقات الكامنة فيه وموقعه الاستراتيجي المرموق، سيتحول قريبا الى المركز التجاري الثالث في إيران وسيضاهي في مواصفاته مينائي بندر عباس والإمام الخميني (رض).
وفي إجتماع فريق العمل الإقتصادي في محافظة سيستان وبلوجستان/جنوب شرق/بمدينة جابهار التابعة للمحافظة، أضاف مدرس خياباني، ان منطقة جابهار تشكل فرصة جيدة لنقل وتصدير السلع، مؤكدا ضرورة تسهيل كافة الإجراءات ذات الصلة بتعزيز الإستثمار فيها.
يتبع..أ م د
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