حاكمة مدينة "قدس" تنفي وقوع انفجار وانقطاع واسع للتيار الكهربائي هناك

كما نفت واثقي حدوث أي انقطاع واسع للتيار الكهربائي في المدينة، في تصريح أدلت به اليوم الجمعة للمراسلين، موضحة أن في تمام الساعة العاشرة من مساء امس الخميس، انقطع التيار الكهربائي في "مشفى 12 بهمن"، ولم يستمر أكثر من خمس دقائق.
انتهى**أ م د
طهران/10 تموز/يوليو/إرنا- علقت حاكمة مدينة "قدس" التابعة للعاصمة طهران "ليلى واثقي"، على الشائعات المثارة حول وقوع انفجار تلاه انقطاع واسع للتيار الكهربائي مساء أمس الخميس، نافية الأنباء المتداولة بهذا الخصوص.
كما نفت واثقي حدوث أي انقطاع واسع للتيار الكهربائي في المدينة، في تصريح أدلت به اليوم الجمعة للمراسلين، موضحة أن في تمام الساعة العاشرة من مساء امس الخميس، انقطع التيار الكهربائي في "مشفى 12 بهمن"، ولم يستمر أكثر من خمس دقائق.
انتهى**أ م د
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