حاكمة مدينة "قدس" تنفي وقوع انفجار وانقطاع واسع للتيار الكهربائي هناك

كما نفت واثقي حدوث أي انقطاع واسع للتيار الكهربائي في المدينة، في تصريح أدلت به اليوم الجمعة للمراسلين، موضحة أن في تمام الساعة العاشرة من مساء امس الخميس، انقطع التيار الكهربائي في "مشفى 12 بهمن"، ولم يستمر أكثر من خمس دقائق.

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