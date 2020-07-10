١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٦:٥٧ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83850767
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السفير الإيراني في مسقط:

عمان ترسل شحنة أخرى من المساعدات الطبیة الى إيران

عمان ترسل شحنة أخرى من المساعدات الطبیة الى إيران

طهران/10 تموز/يوليو/إرنا- أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سلطنة عمان حجة الإسلام "محمد رضا نوري شاهرودي" عن إرسال شحنة أخرى من المساعدات الطبية والصحية من جانب الشعب العماني إلى ايران.

 وأضاف في تصريح له اليوم الجمعة، ان العلاقات التاريخية العميقة والعريقة القائمة بين حكومتي وشعبي إيران وعمان قد دفعت البلدين إلى التعاون بطرق مختلفة لمواجهة تفشي كورونا.

وتابع، ان هذه الشحنة من المساعدات تضم 10 أجهزة للتنفس الإصطناعي وما يزيد عن 300 ألف كمامة، من جانب الشعب العماني الطيب والمواطنين الإيرانيين المقيمين في عمان.

وثمن السفير السفير الإيراني التعاون الجيد الذي أبدته الحكومة العمانية، مشيرا الى أنها قد أرسلت خلال الأشهر الماضية شحنتين كبيرتين من المساعدات الصحية والطبية الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا.

انتهى**أ م د

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