عمان ترسل شحنة أخرى من المساعدات الطبیة الى إيران

وأضاف في تصريح له اليوم الجمعة، ان العلاقات التاريخية العميقة والعريقة القائمة بين حكومتي وشعبي إيران وعمان قد دفعت البلدين إلى التعاون بطرق مختلفة لمواجهة تفشي كورونا.

وتابع، ان هذه الشحنة من المساعدات تضم 10 أجهزة للتنفس الإصطناعي وما يزيد عن 300 ألف كمامة، من جانب الشعب العماني الطيب والمواطنين الإيرانيين المقيمين في عمان.

وثمن السفير السفير الإيراني التعاون الجيد الذي أبدته الحكومة العمانية، مشيرا الى أنها قد أرسلت خلال الأشهر الماضية شحنتين كبيرتين من المساعدات الصحية والطبية الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا.

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