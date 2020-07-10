 ظريف يحضر إجتماع لجنة الأمن القومي النيابية يوم الأحد

وكان قد حضر ظريف يوم الأحد الماضي، الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، عرض فيها تقريرا حول مستجدات السياسة الخارجية للبلاد.
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طهران/10 تموز/يوليو/إرنا- أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي حجة الإسلام "مجتبى ذوالنوري" عن حضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف في إجتماع اللجنة يوم الأحد القادم لشرح قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون الثنائي مع الصين على مدى 25 عاما.
وكان قد حضر ظريف يوم الأحد الماضي، الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، عرض فيها تقريرا حول مستجدات السياسة الخارجية للبلاد.
انتهى**أ م د
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