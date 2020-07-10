تخت روانجي: اغتيال القائد سليماني مثال بارز لارهاب الدولة الاميركي

وقال تخت روانجي في رسالة الى رئيس مجلس الامن الدولي وامين عام منظمة الامم المتحدة، ان قيام اميركا باغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني والذين كانوا بمعيته، يعد عملا ارهابيا اجراميا باي معيار كان ومن شانه ان يحمّل الحكومة الاميركية مسؤولية دولية.

واضاف، انه وخلال الاعوام الاخيرة وبناء على التزامات الجمهورية الاسلامية الايرانية وقرارات مجلس الامن الدولي في مجال مكافحة الارهاب، ادى الشهيد سليماني دورا مهما في مساعدة شعوب وحكومات بعض دول المنطقة، بطلب منها، في دحر اخطر التنظيمات الارهابية مثل داعش وسائر التنظيمات الارهابية المصنفة من قبل مجلس الامن الدولي.

واضاف مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة: ان مسؤولي الدول المذكورة نوهوا مرارا وبصورة واسعة باجراءات الشهيد سليماني في هذا المجال.

واشار تخت روانجي الى ان هذا العمل الارهابي نفذ بامر مباشر من الرئيس الاميركي، واكد بانه يعد عملا اجراميا ومثالا بارزا لارهاب الدولة وانتهاكا صارخا للمبادئ الاساسية للقوانين الدولية خاصة المبادئ المصرح بها في ميثاق منظمة الامم المتحدة ومن شانها ان تحمّل اميركا مسؤولية دولية.

واكد كذلك بان هذا العمل اللاشرعي والمتهور الذي اقدمت عليه اميركا يكشف بوضوح عن خواء مزاعمها حول مكافحة الارهاب وفي الواقع فان اميركا هي في حالة حرب ضد الذين يكافحون الارهابيين.

واوضح مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة بان هذه السياسة المنافقة والمناقضة لالتزمات اميركا الدولية في مجال مكافحة الارهاب، ومنها قرارات مجلس الامن الدولي، تضعف الجهود الاقليمية والعالمية في مسار مكافحة الارهاب الدولي بصورة جادة.

واكد تخت روانجي في الرسالة، بان اطلاق ما يسمى بـ "منظمة ارهابية خارجية" على جزء من القوات المسلحة لدولة ما يعد خرقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ومنها مبدا المساواة لسيادة الحكومات ولا يمكنها ان تكون ابدا مبررا لتهديدها واستخدام القوة ضدها ومنها في نطاق حدود دول اخرى.

ورفض بصورة قاطعة جميع الاستدلالات التي لا اساس لها التي يسوقها المسؤولون الاميركيون لتبرير عملية الاغتيال الاجرامية للشهيد الفريق قاسم سليماني وادان هذه الجريمة الشنيعة باشد لهجة ممكنة، معلنا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ لنفسها بجميع حقوقها في اطار القوانين الدولية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء حقها الذاتي في الدفاع المشروع.

واضاف مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة، ان هذا العمل الاستفزازي جدا الذي اقدمت عليه اميركا جاء بهدف تصعيد حدة التوتر في المنطقة الى مستوى غير قابل للسيطرة ومن الواضح انه عليها تحمّل كامل المسؤولية لكل تداعياته.

واكد تخت روانجي، انه في ذات الوقت ينبغي على مجلس الامن العمل بمسؤوليته وان يشجب هذا العمل الاجرامي اللاشرعي في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه المغامرة الاميركية العسكرية والخطيرة على الامن والسلم الدولي.

وقال، ينبغي عليّ التاكيد بان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية خاصة قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية التي كانت على الدوام في الخط الامامي لمكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة، وبناء على الحقوق والتعهدات الدولية للجمهورية الاسلامية، عازمة على مواصلة طريق الشهيد الفريق قاسم سليماني بقوة في مكافحة الجماعات الارهابية في المنطقة حتى اجتثاثها كاملا.

انتهى ** 2342