بثينة شعبان: الاتفاق العسكري الايراني السوري اول الخطوات لكسر "قانون قيصر"

وأشارت بثينة شعبان في اتصال مع قناة "المسيرة" إلى إن ما يسمى بـ "قانون قيصر" هو امتداد للحرب على سوريا وصدر عن أميركا التي قادت الحرب على الشعب السوري، لافتة إلى أن "قانون قيصر" اعتداء على كل محور المقاومة، وهذا ما أكدته الوقائع.

وبينت أن استمرار الحصار والحرب على دول محور المقاومة سيزيد التضامن بين هذه الدول.

وقالت بثينة شعبان "لدينا عدة خيارات لكسر قانون قيصر وتوقيع الاتفاق العسكري الإيراني – السوري هو أول الخطوات"، مضيفة "سنعمل على العودة إلى الزراعة وزيادة التعاون مع دول محور المقاومة والانفتاح على الشرق كالصين وروسيا".

وتابعت بالقول "لدينا خيارات داخلية وقد بدأنا باعتمادها لمواجهة قانون قيصر".

وأردفت قائلة "كما جعل الحصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقوى، فنحن قادرون أيضًا على تحويل هذا الحصار إلى فرصة لنصبح أكثر قوة"، لافتة الى أن التفكير في دول شرق آسيا مختلف عن طريقة التفكير في الدول الغربية القائمة على ذبح الشعوب.

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