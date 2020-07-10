برسبوليس يتقدم بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الايراني

وشهدت هذه المباراة التي جرت في مدينة تبريز مساء الجمعة، سيطرة شبه كاملة من قبل برسبوليس مع بعض الهجمات المتفرقة من قبل ماشين سازي تبريز.

وشن برسبوليس العديد من الهجمات الخطرة لكنها لم تفلح بسبب تسرع لاعبيه في التسديد ويقظة حارس ماشين سازي في الذود عن مرماه.

وفي الدقيقة 84 حصل برسبوليس على ركلة جزاء بعد ان تعرض مهاجمه علي علي بور لعرقلة داخل المنطقة، انبرى لها مهدي ترابي مسجلا هدف الفوز الوحيد في المباراة.

وبهذه النتيجة رفع برسبوليس رصيده الى 56 نقطة مغردا خارج السرب بعيدا عن ملاحقيه، فيما تجمد رصيد ماشين سازي عند 24 نقطة في المركز 11 .

وفي مباراة اخرى دك ذوب آهن اصفهان شباك مضيفه شاهين شهرداري في بوشهر بخمسة اهداف مقابل هدف واحد.

وتجري مساء اليوم الاحد بقية مباريات المرحلة 24 واهمها "استقلال – تراكتور سازي تبريز" وكذلك "شهر خودرو- سايبا" و"سباهان- بارس جنوبي جم" و"فولاد خوزستان- نفط مسجد سليمان".

ويحتل سباهان المركز الثاني برصيد 41 نقطة يليه شهر خودرو بنفس الرصيد ومن ثم تراكتور وله 40 وفولاد 39 واستقلال طهران 37 نقطة.

انتهى ** 2342