عجوز ایرانی یبلغ عمره فوق المائة یتعافی من مرض کورونا

وقدكان العجوز من اهالي محافظة كرمانشاه (غرب) الاكثر سنا الذي يتعافى من مرض كورنا في المحافظة و انه قد غادر المستشفى امس الجمعه بعد تعافيه من مرض كورونا.

واوضح اخصائي الامراض المعدية في مستشفي "جلستان" في كرمانشاه " محمد حسين زمانيان" ان المريض بعد مكافحته المرض تمكن من التغلب عليه وغادر امس المستشفى.

يذكر ان العديد من المسنين والمسنات، تبلغ اعمارهم السبعين حتى فوق المائة، تعافوا من مرض كورونا في مختلف انحاء البلاد.

وتشير احدث الاحصائيات في البلاد الى اصابة 252 الفا و720 شخصا حتی ظهر امس الجمعة فيما تم تسجيل 142 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 12 الفا و447 شخصا.

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