١١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٧:٤٩ ص
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 83850940
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عجوز ایرانی یفوق عمره فوق المائة یتعافی من مرض کورونا

عجوز ایرانی یفوق عمره فوق المائة یتعافی من مرض کورونا

کرمانشاه /11تموز/يوليو/ارنا- تعافي عجوز ايراني البالغ من العمر 109 عام من مرض كورونا المستجد.

وان العجوز من اهالي محافظة كرمانشاه (غرب)  كان الاكثر سنا الذي يتعافي من مرض كورنا في المحافظة و انه قد غادر المستشفي امس الجمعه بعد تعافيه من مرض كورونا.

واوضح اخصائي الامراض المعدية في مستشفي "جلستان" في كرمانشاه " محمد حسين زمانيان" ان المريض بعد مكافحته المرض تمكن  من التغلب عليه وغادر امس المستشفي.

.يذكر ان العديد من المسنين والمسنات، تبلغ اعمارهم من السبعين حتى فوق المائة، تعافوا من مرض كورونا في مختلف انحاء البلاد.

وتشير احدث الاحصائيات في البلاد الى اصابة 252 الفا و720 شخصا حتی ظهر امس الجمعة فيما تم تسجيل 142 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 12 الفا و447 شخصا.

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