مکتبات ومتاحف العتبة الرضویة المقدسة..تراث ثمين لمعرفة أهل البيت(ع)

لقد تطورت العتبة الرضوية المقدسة تطورًا عظيمًا وباهرًا في الميادين المختلفة وقامت بدور خطير في كافة المجالات بعد الثورة الإسلامية وكانت نشاطاتها واسعة ، حيث يتعذر مقارنتها بجميع ما أنجز في هذه العتبة الشريفة خلال القرون الماضية.

وتجري نشاطات العتبة الرضوية المقدسة المختلفة في مضمار الحفاظ على الوقف وإحيائه وفقًا لنية الواقف والحاجات العامة للمجتمع، ولا سيما ما يتعلق بزوار مرقد الإمام‌الرضا ع ، وتأكيدًا للأمور المعنوية والثقافية، لكونها أساسًا لمهمتها، وذلك بواسطة تنظيمات المؤسسة المركزية والدوائر التخصصية الواسعة، وتشمل 6 دوائر للمعاونية، ودائرة عامة واحدة، ومؤسسة اقتصادية واحدة، و14مؤسسة ثقافية ومنظمة علمية وتعليمية واجتماعية على الصعيد الوطني والعالمي.

وكانت الدوائر والمؤسسات الثقافية والعلمية والتحقيقية والتعليمية والاجتماعية التابعة للعتبة الرضوية المقدسة قبل انتصار الثورة الإسلامية عبارة عن مكتبة تحتوي على أقل من خمسين ألف كتاب، ومتحف، ودائرة واحدة فقط للشؤون الثقافية، غير أنه أنشأت حاليًا برعاية السدانة العظمى للعتبة الرضوية المقدسة مؤسسات ثقافية واجتماعية وعلمية وتعليمية وتحقيقية مختلفة، ولكل منها سلسلة من النشاطات المعنوية والثقافية والدراسات التخصصية الواسعة.

واحدى نشاطات الواسع العتبة الرضوية المقدسة في نشر الثقافة والمعارف الإسلامية وتقديم الخدمات العامة هي مؤسسة المکتبات والمتاحف والمرکز الوثائقی للعتبة الرضویة المقدسة .

وتشمل هذه المؤسسة الحقول التالية:

مكتبة العتبة الرضوية المركزية

تعد هذه المكتبة من أغنى وأعظم وأوثق المكتبات والمراكز الوثائقية في إيران و العالم، إذ تحتوي على أكثر من مليون وثلاثمائة ألف كتاب مطبوع في موضوعات متنوعة، وعلى نحو 40 ألف كتاب طباعة حجرية، و 78 ألف كتاب و مصدر مخطوط، وأكثر من ألف كتاب أجنبي في 99 لغة عالمية حية، ونحو سبعة ملايين وثيقة تاريخية، ومليون منشور في اللغة الفارسية و الأجنبية، ونشر مجلة فصلية تخصصية علمية تحقيقية، تسمى "علم المكتبات والإعلام".

والمكتبة ذات مساحة مغطاة تبلغ (28800) مترمربع، وينتمي إليها أكثر من 120 ألف عضو.

المكتبات التابعة للعتبة الرضوية المقدسة

هناك أكثر من أربعين مكتبة في البلاد ومكتبة واحدة في الهند تتبع مؤسسة مكتبات ومتاحف ومركز وثائق العتبة الرضوية المقدسة.

وتحتوي بمجموعها على أكثر من مليون 250 ألف كتاب مطبوع، ونحو واحد وعشرين ألف كتاب مخطوط، وهي تقدم خدماتها إلى أكثر من 160 ألف عضو.

متاحف العتبة الرضوية المقدسة

تضم ثلاثة متاحف و 12 خزانة، وهي:

خزائن القرآن، وهدايا قائد الثورة الإسلامية، والسجاجيد، وتاريخ مشهد، والمسكوكات والأنواط، والطوابع والأوراق النقدية، وصحون الخزف الصيني، ومصابيح البلور، والأسلحة، والساعات وآلات علم الهيئة، والفنون التشكيلية، والرخويات البحرية.

وكذلك خزانة الزخارف والنقوش التي تخص فن العمارة (تحت الإنشاء)، ومتحف الفنون الشعبية، ومتحف ملك الوطني في طهران، متحف وزيري في يزد.



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