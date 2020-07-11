نائب قائد قوى الأمن الداخلي یعلن عن ضبط 300 طن من المخدرات خلال ثلاثة اشهر

واضاف العميد قاسم رضائي مساء امس الجمعه خلال لقائه ممثل الولي الفقيه في خوزستان : إن قوى الامن الداخلي تتابع قضايا مختلفة في البلاد بدقة.

واشار الى تسمية العام الحالي بقفزة الانتاج من قبل قائد الثورة الاسلامية قائلا ان احد الأهداف الجادة لقوى الامن الداخلي في العام الحالي هو مكافحة تهريب البضائع وفي هذا الصدد، تم تشكيل شرطة الجمارك" بموافقة وتأكيد قائد الثورة الاسلامية.

واكد رضائي تم إنشاء مقر لمكافحة تهريب الأسلحة والذخائر غير القانونية بمساعي قائد قوى الامن الداخلي وتم ارساء بنيتها التحتية .

انتهى** 1453**