١١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٩:١٧ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83851000
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نائب قائد قوى الأمن الداخلي یعلن عن ضبط 300 طن من المخدرات خلال ثلاثة اشهر

نائب قائد قوى الأمن الداخلي یعلن عن ضبط 300 طن من المخدرات خلال ثلاثة اشهر

اهواز/11 تموز/يوليو/ارنا- قال نائب قائد قوى الامن الداخلي ان احد الأهداف الجادة لقوى الامن الداخلي في عام "قفزة الإنتاج" هو مكافحة التهريب معلنا عن ضبط أكثر من 300 طن من المخدرات في البلاد خلال الشهور الثلاثة الاخيرة.

واضاف العميد قاسم رضائي مساء امس الجمعه خلال لقائه ممثل الولي الفقيه في خوزستان : إن قوى الامن الداخلي تتابع قضايا مختلفة في البلاد بدقة.

واشار الى تسمية العام الحالي بقفزة الانتاج  من قبل قائد الثورة الاسلامية قائلا ان احد الأهداف الجادة لقوى الامن الداخلي في العام  الحالي هو مكافحة تهريب البضائع وفي هذا الصدد، تم تشكيل شرطة الجمارك"  بموافقة وتأكيد قائد الثورة الاسلامية.

واكد رضائي تم إنشاء مقر لمكافحة تهريب الأسلحة والذخائر غير القانونية  بمساعي قائد قوى الامن الداخلي وتم ارساء بنيتها التحتية .

انتهى** 1453**

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