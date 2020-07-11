الرئيس روحاني يهنئ منغوليا بعيدها الوطني

وأعرب الرئيس روحاني في برقية التهنئة، عن امله بتطوير العلاقات الثنائية والدولية بين طهران وأولان باتور في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتمنى الرئيس روحاني دوام الصحة والنجاح لنظيره المنغولي والسعادة والرفعة لشعبه.
انتهى**م م**
طهران/11 تموز/يوليو/ارنا- بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني ببرقية الى الرئيس المنغولي "خالتما باتولغا " هنأه فيها بالعيد الوطني لبلاده.
وأعرب الرئيس روحاني في برقية التهنئة، عن امله بتطوير العلاقات الثنائية والدولية بين طهران وأولان باتور في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتمنى الرئيس روحاني دوام الصحة والنجاح لنظيره المنغولي والسعادة والرفعة لشعبه.
انتهى**م م**
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