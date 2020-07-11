الرئيس روحاني يهنئ منغوليا بعيدها الوطني

طهران/ 9 تموز/ يوليو/ ارنا - أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، في أول جلسة عبر الفضاء الافتراضي لاتحاد البرلمانات الآسيوية، ان مواجهة العقوبات الظالمة يجب ان تكون المحور الأساس للتشريع البرلماني في عصر ما بعد كورونا.