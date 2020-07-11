١١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٩:٥٥ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83851085
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الرئيس روحاني يهنئ منغوليا بعيدها الوطني

الرئيس روحاني يهنئ منغوليا بعيدها الوطني

طهران/11 تموز/يوليو/ارنا- بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني ببرقية الى الرئيس المنغولي "خالتما باتولغا " هنأه فيها بالعيد الوطني لبلاده.

وأعرب الرئيس روحاني في برقية التهنئة، عن امله بتطوير العلاقات الثنائية والدولية بين طهران وأولان باتور في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتمنى الرئيس روحاني دوام الصحة والنجاح لنظيره المنغولي والسعادة والرفعة لشعبه.

انتهى**م م**

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