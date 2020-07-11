شروط وخطوات المشاركة في مهرجان أفلام المقاومة الـ16 بايران

وكشفت الأمانة العامة للمهرجان عن بدء تلقي الأفلام التي تطمح للمشاركة، وآخر مهلة لاستلام الأعمال في القسم المخصص للأعمال الايرانية والدولية يوم السبت 26 سبتمبر/أيلول 2020.

المحاور التي لابد أن تتناولها الأفلام المتقدمة للمشاركة في الأقسام الدولي: الثورية والإدارة الجهادية، وثقافة التعبئة ، ووسائل الاعلام والفضاء الإلكتروني (التهديدات والفرص) والحرب الناعمة ونفوذ العدو في مختلف الميادين، والتهديدات وإقدامات الأعداء لاسيما الاستكبار العالمي أمريكا والصهاينة،ومقاومة الشعب الفلسطيني، واليمن، والهند، وميانمار، وافغانستان، ونيجيريا، والبحرين، وكشمير، والبوسنة، وغيرها من الدول التي تمرّ بانتفاضات شعبية علاوة على الصحوة الاسلامية في المنطقة والعالم.

فيما يلي شروط وخطوات التقدم بالأفلام في مهرجان أفلام المقاومة الـ16 بايران:

1) يمكن لجميع الفنانيين الايرانيين او الأجانب المشاركة في جميع الأقسام الرئيسية والخاصة للمهرجان.

2) تُقيّم الأعمال المتقدمة للمشاركة في المهرجان بعد وصولها إلى الأمانة العامة وفقًا للجدول الزمني المعلن على مرحلتين (الاختيار والتحكيم النهائي).

3) أن يكون المتقدم والمشارك في المهرجان هو المنتج أو صاحب العمل وبتوقيعه وإرساله الأثر السينمائي إلى سكرتارية المهرجان، فإنه يقبل بذلك جميع قواعد المهرجان.

4) لا يمكن استكمال نموذج التسجيل في الأقسام الرئيسية والفرعية إلاّ عن طريق موقع المهرجان الرسمي على الإنترنت.

5) للمشاركة في المهرجان، لابد من استكمال نموذج طلب المشاركة في المهرجان وتوقيعه، إلى جانب 3 صور لأحد مشاهد العمل المُرسل، و 3 صور من وراء الكواليس وصورة الكترونية شخصية واحدة للمخرج، ويجب أن تكون الصور ذات دقّة عالية من ثم تُرسل إلى الأمانة من خلال موقع المهرجان.

6) لايوجد حدّ زمني لتاريخ إنتاج الأفلام المتقدّمة للمشاركة في المهرجان، شريطة ألاّ تكون قد شاركت في نسخ سابقة للمهرجان.

7) إذا كان الفيلم الذي تم اختياره يحتوي على أكثر من كاتب واحد أو مخرج واحد أو منتج واحد، فيمكنه الفوز بجائزة واحدة فقط في كل قسم.

8) لا توجد قيود على عدد الأعمال المُرسلة.

9) يُقام إعلان قسم صناع الأفلام التعبويين عن طريق منظمة قوات تعبئة المستضعفين وحرس الثورة الاسلامية ووحدات القوات المسلحة الايرانية.

10) مشاركة صانعي الأفلام من قوات التعبئة أو الحرس الثوري أو وحدات القوات المسلحة في "قسم صانعي الأفلام التعبويين" لا تمنعهم من المشاركة في أقسام المهرجان الأخرى.

11) سيتم منح جميع الأعمال المتقدّمة إلى قسم المسابقة "بطاقة مشاركة" ولجميع الأعمال المُنتخبة "بطاقة اختيار".

12) يجب إنتاج النسخة الأصلية لكل فيلم سينمائي أو قصير أو وثائقي، في أفلام 35 مم أو 16 مم أو صيغ عالية الدقة من قبيل HD، Full HD، 2K أو 4K.

13) يجب تقديم كل من هذه الأفلام إلى أمانة المهرجان على قرص DVD أو ذاكرة وميضية (فلاش ميموري) لتُراجع بشكل مستقل.

14) يجب على المتقدمين للمهرجان، بالإضافة إلى إرسال النسخة الأصلية من الفيلم، تقديم نسخة DVD من العمل إلى أمانة المهرجان لمراجعتها من قبل لجنة الاختيار وإرسالها فيما بعد الى قسم المسابقة. من الضروري كتابة اسم الفيلم وصانعه ومدّته الزمنية بالكامل على الـ DVD.

15) يجب تسجيل الأعمال المرسلة الى أمانة المهرجان على قرص DVD بصيغة قابلة للعرض على جهاز الـ DVD ويجب أن تكون ملفات البيانات متوافقة مع معايير نظام تشغيل Windows.

16) يجب أن تكون أفلام المسابقة التي تُرسل الى أمانة المهرجان على شكل ملف بيانات بأحد الصيغ التالية: MPEG4-AVI-MXF-MOV بجودة H.264 وتوضع على القرص الصلب أو ذاكرة فلاش، Blu-ray أو DVD كمعيار وقابل للتشغيل على نظام Windows.

17) يجب على المتقدمين للمشاركة في المهرجان في قسم مدافعي الصحّة وقسم صنّاع الافلام التعبويين ومهرجان المهرجانات إرسال استمارة تسجيلهم وأعمالهم إلى أمانة المهرجان في موعد لا يتجاوز نهاية ساعات العمل في "يوم الخميس 20 أغسطس/آب" ولجميع أقسام المهرجان الأخرى في يوم السبت 26 سبتمبر/أيلول 2020.

18) يجب تسليم ملف البرنامج الذي يتضمن السيناريو في شكل ملف (وورد) في قرص مضغوط بحجم الخط 14 ومسافة 1.5 سم بين الأسطر وفقًا لمبادئ كتابة الحروف.

19) على السيناريوهات المتقدّمة للمشاركة في المهرجان أن تكون مكتوبة بأحد اللغات الثلاثة التالية: الفارسية، العربية أو الانكليزية.

وتقام الدورة الـ16 لمهرجان أفلام المقاومة في فترة شهري سبتمبر/أيلول و نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدارة الايراني "مهدي عظیمي میرآبادي" في العاصمة طهران.

للمشاركة في المهرجان وإرسال الأعمال السينمائية نرجو التواصل على ايميل: Info@moqavematfilmfest.ir، أو إرسال الآثار الراغبة بالمشاركة على موقع المهرجان الانترنتي في قسم التسجيل والمشاركة: http://www. http://moqavematfilmfest.ir/ar/.