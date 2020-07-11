١١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٥٢ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83851621
٠ Persons

سمات

تسجيل 188حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 188حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران//11 تموز/ يوليو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 255 الفا و117شخصا وبوفاة 188 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 12 الفا و635 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2397 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 255 الفا و 117 حالة لغاية الان بينهم  3338 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 217 الفا و666شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 188شخص اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 12 الفا و 635 اشخاص.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و947 الفا و114 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 6 =