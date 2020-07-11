الشركات المعرفية الايرانية تشارك في معرض شنغهاي الدولي للاستيراد

وافادت ارنا عن المعاونية العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية , ان الصين اعلنت انه بعد القضاء على فيروس كورنا فيها تنوي اقامة الدورة الثالثة لمعرض شنغهاي الدولي للاستيراد وذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 , الحدث الذي شارك فيه بدورته السابقة اكثر من 3000 شركة من جميع انحاء العالم .

وسجلّ المعرض خلال الدورتين السابقتين عقودا تجارية بواقع 120 مليار دولار.

وبحسب المعاونية العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية فأن ايران ستشارك في المعرض عن طريق 150 شركة معرفية ناشطة في مختلف المجالات .

ان الصين بوصفها الدولة ذات أعلى كثافة سكانية حول العالم وتضم شريحة واسعة من اصحاب الدخل المتوسط، تحولّت اليوم الى اكبر سوق استهلاك في العالم وبالتالي فهي اكثر الدول المستهدفة للصادرات الايرانية.

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حققت خلال العام المنصرم مشاركة ناجحة في هذا المعرض.

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