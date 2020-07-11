وزير الأمن الغذائي الباكستاني:  يجب على أميركا رفع الحظر عن إيران

وفي حوار مع مراسل إرنا من إسلام آباد، أضاف هذا السياسي الباكستاني الذي يبلغ من العمر 77 عاما، ان الحظر المفروض من قبل الولايات المتحدة يحول دون تقدم إيران وتنميتها وقد خلف الكثير من المشكلات للمواطنين الإيرانيين.

وفيما أشار الى نتائج الزيارتين التي أجراهما الى إيران، أكد فخر إمام عزيمة إسلام آباد وطهران الراسخة على تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي سياق آخر، أشار الى الأداء المتميز لإيران في مكافحة الجراد الصحراوي، مضيفا أن إيران وعلى الرغم من الحظر الأميركي الصارم المفروض عليها، اتخذت إجراءات جيدة وباعثة على الإطمئنان لمكافحة هجمات أسراب الجراد.

وأكدعلى أهمية تلبية احتياجات إيران في مكافحة آفات الجراد، بما في ذلك توفير السموم اللازمة لها، وأضاف: "ان مكافحة إيران للجراد وصد هذه الآفة يصب في مصلحة باكستان والهند ودول أخرى في منطقة جنوب آسيا".

وأكد استعداد باكستان التام لتوفير السموم اللازمة وسد احتياجات إيران في هذا الصدد.

وفي تعليق على التطورات في المنطقة والقضايا التي تواجه العالم الإسلامي، شدد وزير الأمن الغذائي الباكستاني على أهمية تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية، مضيفا: "أن تحسين العلاقات يخدم المصلحة المتبادلة بين طهران والرياض، وسيكون الحصول على علاقات أفضل قيما بالنسبة لكلا البلدين".

وأكد على ضرورة دفع الجهود لتحسين العلاقات بين إيران والسعودية وتنفيذ بعض المبادرات من قبل مسؤولي البلدين.

وثمن النهج البناء الذي تبناه المسؤولون الإيرانيون تجاه التطورات والإجراءات الإقليمية لتعزيز السلام في المنطقة، مضيفا: "هناك بالتأكيد أشخاص يعارضون تحسين العلاقات بين الدول الكبرى في العالم الإسلامي، وحتى القوى الغربية لا توافق أبدا على تطبيع العلاقات الإيرانية-السعودية".

وعلى صعيد آخر، نوه فخر إمام بالعلاقات التاريخية العريقة التي تجمع بين إيران وباكستان لا سيما بين شعبي البلدين، مضيفا أن إيران وباكستان بوصفهما دولتين جارتين كانتا تتمتعان منذ القدم بعلاقات ودية للغاية.

وأكد وزير الأمن الغذائي الباكستاني أن النهوض بالتجارة وتنشيط التصدير والإستيراد بين باكستان وإيران يعد إحدى الطرق المهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وفيما يخص منع إستيراد الطماطم من إيران والذي أدى إلى ارتفاع سعر هذا المنتج الغذائي ونقص المعروض منه في باكستان، قال، "ان هذ الحظر ليس حظرا تاما والحكومة تدرس استيراد الطماطم من إيران".

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