ترحيب اهالي هونغ كونغ بالنشاطات الثقافية الايرانية

وافاد مراسل "ارنا" من بكين اليوم السبت، بافتتاح معرض الصور الفوتوغرافية الايراني تحت شعار "اطلالة على الجمال في ايران" برعاية القنصلية الايرانية العامة في "مركز هونغ كونغ الثقافي"، والذي سيستمر بأعماله على مدى 10 ايام.

ويشير التقرير نفسه، ان هذا المعرض يضم 50 قطعة من مختلف الصور الفوتوغرافية، وقد لقي ترحيبا ملحوظا من قبل هواة الفن في هونغ كونغ.

وبحسب التقرير ايضا، فقد اقيم مهرجان الافلام السينمائية الايرانية خلال الاسبوع الماضي بمشاركة 6 افلام وعلى مدى 3 ايام في منطقة هونغ كونغ، برعاية القنصلية الايرانية.

ورغم القيود ذات الصلة بمكافحة فيروس كورونا من جانب السلطات الهونغ كونغية، لكن افاد مصدر في القنصلية الايرانية، ان 90 بالمئة من صالات العرض المخصصة للافلام الايرانية كانت قد امتلأت بالجمهور خلال مهرجان السينما الايراني في هذا البلد.

انتهى ** ح ع