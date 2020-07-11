١١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:٣٤ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83851875
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إيران والهند حريصتان على تعزيز الربط السككي والبري

إيران والهند حريصتان على تعزيز الربط السككي والبري

طهران/11 تموز/يوليو/إرنا- ناقش اليوم السبت، رئيس منظمة تنمية التجارة في إيران "حميد زادبوم" والسفير الهندي في طهران "غدام دارمندرا"، سبل تعزيز الربط السككي والبري والنهوض بالتعاون الإقليمي ومواصلة مباحثات التجارة الثنائية بين البلدين.

وبحث الجانبان أيضا تعزيز التعاون الاقليمي بمشاركة افغانستان وأوزبكستان فضلا عن إقامة إجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة، وتعزيز العلاقات بين غرف التجارة والتنويع في السلع المتبادلة بين البلدين.

وأكدا على ضرورة تنظيم التبادل التجاري عبر آلية المقايضة والتسريع في عقد الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة، والجولة السادسة من مفاوضات التجارة التفضيلية بين البلدين وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار السفیر الهندي خلال اللقاء إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السبعين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين نيودلهي وطهران مشددا على أن بلاده عازمة على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

انتهى**أ م د

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