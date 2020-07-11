إيران والهند حريصتان على تعزيز الربط السككي والبري

وبحث الجانبان أيضا تعزيز التعاون الاقليمي بمشاركة افغانستان وأوزبكستان فضلا عن إقامة إجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة، وتعزيز العلاقات بين غرف التجارة والتنويع في السلع المتبادلة بين البلدين.

وأكدا على ضرورة تنظيم التبادل التجاري عبر آلية المقايضة والتسريع في عقد الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة، والجولة السادسة من مفاوضات التجارة التفضيلية بين البلدين وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار السفیر الهندي خلال اللقاء إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السبعين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين نيودلهي وطهران مشددا على أن بلاده عازمة على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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