ايران تقترح التركيز على السياحة المحلية والعائلية خلال جائحة كورونا

وعقد ملتقى التعاون الاسلامي حول جائحة كورونا واثارها على السياحة العالمية اليوم، بمشاركة 41 مندوبا لـ 25 دولة من اعضاء المنظمة الى جانب منظمات دولية مختصة، بمن فيهم "محمد قاسمي" وهو المدير العام لمكتب التقييم والدعاية السياحية، ممثل وزارة التراث والسياحة والحرف اليدوية الايرانية لدى لجنة التعاون الاقتصادي الدائمة في منظمة التعاون الاسلامي.

وقدم المشاركون في هذا الملتقى المرئي، شرحا لتجارب بلدانهم السياحية خلال ظروف كورونا الراهنة، مع التركيز على السياحة الداخلية

وفي سياق متصل، قدّم ممثلو الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال اللقاء، نبذة عن الاجراءات المتبعة في البلاد؛ ومنها تشكيل لجنة سياحية ورياضية وطنية لتقييم الاضرار التي لحقت بالقطاع السياحي في البلاد وتقديم رزم مالية لحماية الناشطين الذين تعطلت برامجهم في ظل انتشار الوباء، كما تعميم التعليمات والبروتوكولات الصحية والوقائية على كافة المراكز والمكاتب السياحية داخل البلاد، واقامة رحلات صحية توعوية حول سبل تطبيق هذه التعليمات وبما يسهم في تعزيز الثقة والتحفيز على الرحلات المحلية مع الالتزام بكامل البروتوكولات الصحية واصطحاب العدة الوقائية اللازمة.

مقترحات ايران السياحية والوقائية هذه، قوبلت بترحيب المشاركين في ملتقى التعاون الاسلامي السياحي اليوم، بوصفها واحدة من التجارب الناجعة في مجال التركيز على السياحة المحلية خلال جائحة كورونا.

ومن النتائج الملحوظة التي تمخضت عن هذا اللقاء ايضا، يشار الى اساليب التسويق السياحي والثقافي الجديدة، القائمة على الفضاء الافتراضي وتقنية المعلومات خلال ظروف كورونا الراهنة.

انتهى ** ح ع