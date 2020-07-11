دبلوماسي ايراني : التعاون الايراني الصيني يعزز مواقف طهران في غرب اسيا

واضاف منصوري في حوار مع "ارنا" اليوم السبت، ان الزوبعة الاعلامية المثارة ضد برنامج التعاون بين ايران والصين، رد فعل طبيعي من جانب الاعداء وقائمة على مزاعم واهية تجسد مواقفهم المناوئة لايران.

و وصف السفير الايراني، الصين بانها "شريكة اقتصادية هامة" للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مضيفا ان البلدين يستطيعان انطلاقا من القواسم المشتركة بينهما التاثير كثيرا على المنطقة وذلك في ضوء الانجازات الكبيرة الناجمة عن تعاون البلدين خلال السنوات الاخيرة.

كما شدد منصوري ضرورة الغاء الدولار الامريكي من التبادل التجاري الايراني؛ مبينا ان اعتماد العملة الصينية في ظل الظروف الراهنة سيعود بنتائج (ايجابية) على اقتصاد البلاد.

انتهى ** ح ع