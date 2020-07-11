١١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٧:٥٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83851990
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في حوار خاص مع ارنا؛

دبلوماسي ايراني : التعاون الايراني الصيني يعزز مواقف طهران في غرب اسيا

دبلوماسي ايراني : التعاون الايراني الصيني يعزز مواقف طهران في غرب اسيا

طهران / 11 تموز / يوليو / ارنا – عدّ سفير ايران السابق في بكين "جواد منصوري"، قلق امريكا واوروبا قبال "خطة التعاون على مدى 25 عاما" بين ايران والصين، بانه امر طبيعي؛ قائلا : ان هذا التعاون سيؤدي الى تعزيز مواقف الجمهورية الاسلامية في منطقة غرب اسيا.

واضاف منصوري في حوار مع "ارنا" اليوم السبت، ان الزوبعة الاعلامية المثارة ضد برنامج التعاون بين ايران والصين، رد فعل طبيعي من جانب الاعداء وقائمة على مزاعم واهية تجسد مواقفهم المناوئة لايران.

و وصف السفير الايراني، الصين بانها "شريكة اقتصادية هامة" للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مضيفا ان البلدين يستطيعان انطلاقا من القواسم المشتركة بينهما التاثير كثيرا على المنطقة وذلك في ضوء الانجازات الكبيرة الناجمة عن تعاون البلدين خلال السنوات الاخيرة. 

كما شدد منصوري ضرورة الغاء الدولار الامريكي من التبادل التجاري الايراني؛ مبينا ان اعتماد العملة الصينية في ظل الظروف الراهنة سيعود بنتائج (ايجابية) على اقتصاد البلاد.

انتهى  ** ح ع

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