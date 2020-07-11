ظريف: مذبحة سربرنتسا وقعت بسبب فشل اوروبا في القيام بمسؤولياتها

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر" اليوم السبت في الذكرى السنوية لمذبحة سربرنيتسا: في مثل هذا اليوم قبل 25 عاما، بدات مذبحة سربرنيتسا في الوقت الذي فشلت فيه أوروبا في القيام بمسؤولياتها الأساسية، وبعد ربع قرن مازالت أوروبا تعاني من عجز مماثل.

واضاف: إن امتناع منظمة الأمم المتحدة عن اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت (والذي سيبقى الى الابد ملاحقا لهذه المنظمة الدولية) ينبغي أن يكون درسا للوقت الراهن.

يذكر ان مذبحة سربرنيتسا وتُعرف أيضا باسم الإبادة الجماعية في سربرنيتسا هي إبادة جماعية شهدتها البوسنة والهرسك في الفترة من 11 إلى 22 يوليو 1995 خلال حرب البوسنة.

وحدثت المذبحة في مدينة سربرنيتسا حيث قُتل خلالها اكثر من 8300 من المسلمين من النساء والرجال والشيوخ والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و77 سنة.

ونفذت المذبحة وحدات من قوات صربية تحت قيادة راتكو ملاديتش بعد ان سيطرت على المدينة من دون مقاومة القوات الهولندية العاملة ضمن القوات الاممية التي كانت مكلفة بحمايتها.

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