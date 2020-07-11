١١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١١:٣٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83852122
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وزير الصحة: ايران تحولت من مستورد الى مصدّر للمعدات الطبية الحديثة

وزير الصحة: ايران تحولت من مستورد الى مصدّر للمعدات الطبية الحديثة

طهران / 11 تموز / يوليو /ارنا- صرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بان ايران تحولت من مستورد للمستلزمات والمعدات الطبية الى منتج ومصدّر للمعدات الطبية الحديثة في العالم.

جاء ذلك في تصريح ادلى به نمكي مساء السبت خلال مراسم افتتاح الملتقى الوطني الـ 21  للعلوم الطبية ومهرجان "الشهيد مطهري" الـ 13 والمهرجان الجامعي الثاني للافكار المبدعة وقال، رغم المشاكل المتعلقة بمرض كورونا فقد تمكنت ايران بهمم الاساتذة والتكنولوجيين الشباب وجامعات العلوم الطبية، من ان تتحول من مستورد للمستلزمات والمعدات الطبية الى منتج وبالطبع مصدّر للمعدات الطبية الحديثة في العالم.   

واعتبر نمكي مؤشرات البلاد في حجم الاستثمارات المادية لايجاد الاسرّة العادية واسرة "آي سي يو" في المستشفيات بانها لا ترقى الى ما للدول المتقدمة التي تخلفت عن ايران في مجال السيطرة على مرض كورونا الا ان ما ساعدنا هو الهمم والحمية والتفاني والعمل الدؤوب من قبل الكوادر الطبية والصحية وسائر المؤسسات والاجهزة المختلفة في البلاد.

انتهى ** 2342

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