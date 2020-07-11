إصدار تقرير حول التقدم الحاصل في التحقيقات المتعلقة بحادث الطائرة الاوكرانية

واعلنت العلاقات العامة لمنظمة الطيران المدني الايراني السبت ان هذا التقرير صدر من قبل المنظمة باللغتين الفارسية والانجليزية وورد في موقعها على الانترنت.

وقد صدر التقرير بناء على التحقيقات الراهنة وسيتم اكماله واعداده بصورة نهائية بعد جمع وتحليل سائر المعلومات.

يذكر ان طائرة الركاب "بوينغ 737" التابعة للخطوط الجوية الاوكرانية والتي كانت قد اقلعت صباح يوم 8 كانون الثاني / يناير من مطار الامام جنوب العاصمة طهران، في رحلة لها من طهران الى كييف، قد اصيبت بعد 6 دقائق من اقلاعها عن طريق الخطا من قبل الدفاع الجوي ما ادى الى سقوطها في ضواحي بلدة صباشهر التابعة لمحافظة طهران ولقي جميع ركابها البالغ عددهم 167 وافراد طاقمها التسعة حتفهم.

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