مساعد رئيس الجمهورية: عدد الشركات المعرفية في البورصة سيبلغ 35 شركة

وفي تصريح ادلى به للصحفيين السبت، اشار ستاري الى ان هنالك في الوقت الحاضر 33 شركة معرفية في البورصة تبلغ قيمتها 1800 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا) وقال، ستنضم شركتان معرفيتان خلال الايام القادمة الى سوق البورصة ليرتفع عدد الشركات المعرفية فيها الى 35 شركة.

ونوه الى ان اساس اقتصاد البلاد مبني على المصادر الجوفية وشركات النفط والغاز والبتروكيمياويات والصلب والاسمنت واضاف، حينما يتم الحديث عن الاقتصاد المعرفي والابداعي فان التقييم لهذه المؤشرات يجري بصعوبة ويعد تحديد قيمتها تحديا كبيرا لاقتصاد البلاد نظرا لحداثتها فيه وعدم وجود تجربة سابقة في هذا المجال.

واوضح بان الاحصائيات تشير الى وجود 5300 شركة معرفية في البلاد كانت قيمتها للبيع خلال العام الماضي نحو 1200 تريليون ريال.

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