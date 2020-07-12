١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83852192
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استقلال طهران يتعادل سلبا مع تراكتور سازي في الدوري الايراني

استقلال طهران يتعادل سلبا مع تراكتور سازي في الدوري الايراني

طهران / 12 تموز / يوليو /ارنا- كان التعادل سيد الموقف في مباريات المرحلة 24 من الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم واهمها التي جرت بين استقلال طهران وتراكتور سازي تبريز وانتهت بالتعادل سلبا.

وفي هذه المباراة التي جرت في استاد "ازادي" بطهران كان استقلال طهران هو الاخطر على مدى دقائق المباراة لكنه لم يفلح في ترجمة افضليته الى اهداف.

كما انتهت مباريات "سباهان اصفهان - بارس جنوبي جم" و"شهر خودرو – سايبا"  و"صنعت نفط ابادان -نساجي مازندران" بالتعادل 1-1 في كل منها، فيما فاز بيكان على كل كهر سيرجان 2-0 .

وكان برسبوليس قد فاز الجمعة على مضيفه ماشين سازي تبريز 1-0 .

وبهذه النتائج يتصدر برسبوليس الدوري برصيد 56 نقطة يليه سباهان اصفهان برصيد 42 نقطة وشهر خودرو بنفس الرصيد وتراكتور وله 41 نقطة وفولاد 39 نقطة (مباراة اقل) واستقلال طهران 38 نقطة.

انتهى ** 2342

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