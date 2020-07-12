ست سنوات على عدوان 2014.. حوالي 1500 منزل و 500 منشأة اقتصادية لم تبن

وقال الخضري لمراسل ارنا إن "حوالي 1500 منزل و500 من المنشآت الاقتصادية لا زالت لم تبنى حتى الان رغم مرور ست سنوات على العدوان الصهيوني".

وطالب الخضري المانحين بالالتزام بتعهداتهم المالية حتى يتم انقاذ هذه الأسر والمصانع والشركات، مشيرا إلى أن الأوضاع الصعبة في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الخانق منذ 14 عاما.

وأطلق الخضري صرخة للمجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته تجاه القطاع، لافتا الى وجود أسر مشرده عن منازلها واصفا أوضاعهم بالكارثية ولابد من اغاثتهم بشكل سريع عاجل.

وبين أن الاقتصاد في القطاع منهار بشكل كبير وانعدام للقوة الشرائية إضافة إلى أزمة الرواتب التي أثرت على القطاع، مشيرا إلى أن معدل دخل الفرد اليومي 2 دولار في غزة و85 يعيشون تحت خط الفقر وهذه ارقام مرعبة ومخيفة.

وقال إن "الاحتلال يضرب الاقتصاد لانه يعلم أنه عصب الحياة وباثر على العمال والإنتاج والمصانع وبالتالي في غزة جائحة كورونا وجائحة بيئية اقتصادية وفي وضع انساني أكثر من خطير".

وأضاف أن الاونروا وضعها خطير ولدينا مليون لاجئ يعيشون على المساعدات وفي حال توقف او تأخر هذا تهديد لأمنهم الغذائي".

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