مدی صواریخ طیران الجیش سیصل الی مئة کیلومتر

وخلال مراسم اقيمت اليوم الاحد لتكريم ضباط من طيران الجيش، قال العميد قرباني أن المروحيات القتالية ومن أربع نقاط في البلاد تساند وحدات الجيش وحرس الثورة الاسلامية وحرس الحدود في مختلف المناطق الحدودية.

كما تطرق العميد قرباني الى دور طيران الجيش في عمليات الانقاذ في المناطق التي تتعرض للزلازل والسيول والفيضانات، اضافة الى العمل كاسعاف جوي في 18 محافظة من محافظات البلاد.

واشار الى ان طيران الجيش اجرى مناورة في الظلام لمدة ست ساعات ، وهو أمر غير مسبوق في الشرق الاوسط، وتم في المناورة تطبيق تمارين قتالية اضافة الى عمليات إجلاء الجرحى .

انتهى** 2344