الرئيس روحاني: الحكومة تدعم الناشطين الاقتصاديين الواقفين في طليعة مواجهة الحظر

واكد رئيس الجمهورية اليوم الاحد في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة على اهمية الدور البارز للمنتجين ورجال الاعمال الذين ينشطون في القطاع الخاص في ظل العقوبات المفروضة واضاف ان سياسة الحكومة تعتمد على تقديم الدعم للشركات التي تقف في طليعة مواجهة الحظر وتبذل جهودها لانتاج وتوفير السلع الضرورية التي يحتاج اليها المجتمع.

واستطرد بالقول ان السياسة العامة للحكومة ترتكز على دعم القطاع الخاص وفسح المجال امام مشاركة الناشطين الاقتصاديين و رجال الاعمال والمنتجين مؤكدا في الوقت نفسه على معاقبة من ينتهك القانون.

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