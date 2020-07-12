استئناف رحلات شركة الخطوط الجوية الإيرانية إلى اسطنبول بعد توقف 5 شهور

واضاف "حسين جهاني" في تصريح لمراسل ارنا اليوم الاحد : تم تعليق العديد من رحلات شركة "هما" الى الدول الاوروبية منذ تفشي فيروس كوفيد 19، وباتت الرحلات الجوية الايرانية المنتظمة الى لندن ومانشستر وباريس وامستردام محدودة حاليا.

وتابع قائلا: كانت هناك رحلات مؤقتة إلى مدريد في إسبانيا وكراتشي في باكستان وبيلاروسيا وإيطاليا، وهو ما تم بشكل غير عادي لإعادة مواطنينا.

واشار الى أن الرحلة الأولى بين طهران وإسطنبول لشركة طيران "هما" ستنطلق غداً (الاثنين) وقال أن بيع التذاكر يتم في مكاتب الشركة ووكالات الطيران المعتبرة.

وبحسب جهاني، فان تسيير الرحلات من طهران إلى اسطنبول سيتم يومي الاثنين والجمعة كل أسبوع من مطار الإمام الخميني.

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