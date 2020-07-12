قالیباف: بالتخطیط والادارة الجهادیة نحقق اهداف الخطة العشرینیة

وفي تقرير قدمه قاليباف اليوم الاحد خلال اللقاء الذي جرى مع قائد الثورة الاسلامية عبر آلية الفيديو كنفرانس ، تطرق رئيس مجلس الشورى الى توجهات وبرامج واجراءات الدورة الحادية عشرة للمجلس والتي بدأت أعمالها مؤخرا برئاسته .

واشار قاليباف الى أن المجلس الحادي عشر يشكل، في وقت تخوض فيه البلاد اشرس مواجهة اقتصادية وامنية وثقافية مع العدو، الأمر الذي جعل الشعب وخاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة تواجه ظروفا صعبة.

وتابع قاليباف : انه نظرا لهذه الظروف فان الدورة الـ11 لمجلس الشورى الاسلامي أخذت على عاتقها ان يكون هدفها وهمها الاساس هو معالجة قضايا المواطنين ، وتحويل المجلس الى مؤسسة ثورية ناشطة تعمل على تسخير امكانات البلاد وطاقاتها من أجل خدمة الشعب وحل مشاكله.

انتهى**2344