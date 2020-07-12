١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٤٠ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83852946
٠ Persons

سمات

زلزال بقوه 4 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة 'فيروزكوه' القريبة من طهران

زلزال بقوه 4 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة 'فيروزكوه' القريبة من طهران

طهران// 12 تموز/ يوليو/ ارنا - وقع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر قبل ظهر اليوم الاحد مدينة 'فيروزكوه' الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرقي العاصمة طهران.

ووقع الزلزال في الساعة ال11 و49 دقيقة و55 ثانية من قبل ظهر اليوم الاحد حسب التوقيت المحلي في عمق7 كيلومترات تحت الارض.

واعلن مركز رصد الزلزال التابع لجامعة طهران ان مركز الزلزال كان في الطول الجغرافي 52.61 والعرض الجغرافي 35.63.

وقال مسوول قسم دائرة  الطواريء بجمعية الهلال الاحمر مهدى ولي بور في حديث لمراسل ارنا انه لم ترد بعد انباء عن وقوع خسائر بشرية او مادية جراء الزلزال لكن جميع الموسسات الاغاثية المعنية في جهوزية تامة لتقديم خدمات الطواريء وتم ايفاد مجموعتين  الى فيروزكوه بمحافظة طهران لتقييم خسائر الزلزال.

انتهى** 1453**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 10 =