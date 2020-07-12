زلزال بقوه 4 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة 'فيروزكوه' القريبة من طهران

ووقع الزلزال في الساعة ال11 و49 دقيقة و55 ثانية من قبل ظهر اليوم الاحد حسب التوقيت المحلي في عمق7 كيلومترات تحت الارض.

واعلن مركز رصد الزلزال التابع لجامعة طهران ان مركز الزلزال كان في الطول الجغرافي 52.61 والعرض الجغرافي 35.63.



وقال مسوول قسم دائرة الطواريء بجمعية الهلال الاحمر مهدى ولي بور في حديث لمراسل ارنا انه لم ترد بعد انباء عن وقوع خسائر بشرية او مادية جراء الزلزال لكن جميع الموسسات الاغاثية المعنية في جهوزية تامة لتقديم خدمات الطواريء وتم ايفاد مجموعتين الى فيروزكوه بمحافظة طهران لتقييم خسائر الزلزال.

انتهى** 1453**