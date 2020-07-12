الجيش يقف الى جانب الشعب حتى القضاء على كورونا نهائيا

وعلى هامش مراسم افتتاح اقسام جديدة في مستشفى بعثت (الواقعة بطهران) وتكريم الكوادر العاملة في هذا المركز العلاجي، اشار العميد صمدي الى الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد، مشيدا بجهود الكوادر الطبية والعلاجية في سياق مكافحة هذا الوباء على مدى 5 اشهر مضت لغاية اليوم.

واعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية في احدث احصائياتها حول انتشار فيروس كورونا اليوم الاحد، عن ارتفاع عدد المصابين بهذا الفيروس الى 257 الفا و303 شخصا، والوفيات الى 12 الفا و829 حالة في البلاد.

واضافت الصحة الايرانية في تقريرها اليوم، ان عدد المتعافين من الفيروس في ايران بلغ لغاية اليوم 219 الفا و993 شخصا، كما اجريت فحوصات مخبرية على مليون و972 الف شخص في انحاء البلاد للکشف عن اصابتهم بفیروس "کوفید 19" (كورونا) من عدمها.

انتهى ** ح ع