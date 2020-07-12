قاليباف: مجلس الشورى بصدد تغيير استراتيجيات التجارة الخارجية

وكتب قاليباف في سلسلة تغريدات بعد اللقاء اليوم الاحد عبر الفيديو كونفرانس مع قائد الثورة الاسلامية، انه وفي ضوء التجربة الفاشلة للمنبهرين بالغرب، يمكن تفعيل التعاطي مع الجيران والتسويق الإقليمي ودخول مرحلة جديدة من المقاومة الفاعلة والتعاطي بشموخ مع أوروبا وبناء علاقات قوية واستراتيجية مع الشرق.

واشار الى إن طاقات ضخمة قد جرى تعطيلها في هذا المجال بسبب الإهمال من قبل مسؤولين واضاف، ان تمويل قطاع الإنتاج خاصة من خلال سوق رأس المال، مثل مشاريع التنمية يجب أن يكون على جدول الأعمال وفي الوقت نفسه يجب علينا الالتفات إلى قدرة الاقتصاد الرقمي.

وتابع قاليباف: انه في قطاع الإسكان يجب أن نبدأ جهودا جادة على وجه السرعة من خلال منح الأراضي من الأصول الحكومية والتمويل باستخدام رأس مال القطاع الخاص من خلال سوق رأس المال والبنوك.

يتبع ** 2342