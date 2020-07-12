كدخدائي: قائد الثورة رسم ميثاق التعاون بين السلطات الثلاث

وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاحد: ان قائد الثورة رسم، خلال لقائه نواب مجلس الشورى الاسلامي، ميثاق حل مشاكل البلاد عن طريق التعاون بين السلطات الثلاث.

واضاف: ان العناصر الثلاثة؛ تجنب الخوض في القضايا الهامشية، الاهتمام بمعيشة المواطنين واصلاح مسيرة التشريع، التعاضد والتنسيق بين المسؤولين، تعد العناصر الرئيسية لخارطة الطريق لمستقبل البلاد، والتي تتحقق بواسطة مجلس قوي وثوري وشبابي.

يذكر ان قائد الثورة الاسلامية اعتبر، خلال لقائه النواب عن طريق الفيديو كونفرانس، المجلس الحادي عشر بانه "مظهر الامل وتوقعات الشعب" واشار الى "البنية القوية والطاقات المادية للبلاد" و"القدرات المعنوية والايمانية للشعب" قائلا، اننا على ثقة بان المشاكل القائمة قابلة للحل ويتوجب على المجلس ان يكون له تاثير ملموس في مسار حل المشاكل من خلال جدولة القضايا حسب الاولوية وتجنب الخوض في القضايا الهامشية وكذلك العمل باخلاص للشعب.

وقدم سماحته عدة توصيات للنواب منها "النية الالهية والخالصة" و"العمل من اجل الشعب" و"الاهتمام بالقضايا الاساسية والرئيسية للبلاد وتجنب الخوض في القضايا الهامشية وعدم ايلاء الاولوية للقضايا الفرعية" وقال، ان قضايا البلاد الرئيسية في مجال الاقتصاد في الظروف الراهنة هي "الانتاج وتوفير فرص العمل والسيطرة على التضخم وادارة النظام النقدي والمالي وعدم تبعية الاقتصاد للنفط".

انتهى ** 2342