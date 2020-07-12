مدير شركة الملاحة البحرية الايرانية يشيد بطواقم ناقلات الوقود الى فنزويلا

وقال المدير التنفيذي لشركة الملاحة البحرية الايرانية، لدى استقباله طاقم ناقلة "بتونيا" العائدة من فنزويلا امس الاحد، إن قائد الثورة الاسلامية أشاد بطواقم الناقلات ايضا ووصفهم بأنهم حققوا المفاخر للبلاد.

واضاف: إن ما قمتم به كان عملا كبيرا وإن الجمهورية الاسلامية الايرانية تفخر بكم جميعا.

ووصف المهمة بأنها كانت جهادية وسيتم تسجيلها في تاريخ البلاد وتسجيل أسماء الطواقم بفخر وتبقى اسماؤهم خالدة وقال، اننا نامل ان شاء الله تعالى بان يتمكن جميع الكوادر، من خلال الاقتداء بهذه الحركة والمسار الذي مهدتموه في الجبهة الاقتصادية، من تحقيق النجاح وان تحقق شركة الملاحة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية المزيد من النجاحات والشموخ يوما بعد يوم.

من جانبه قال قائد الناقلة الايرانية "بتونيا"، انني اشعر بالفخر لان مهمتنا ادت للشعور بالعزة الوطنية وقد شعرنا بالكثير من السرور حينما تلقينا رسالة سماحة قائد الثورة وسائر الرسائل من مختلف المؤسسات.

واضاف، ان هذه الخطوة تحققت بالعزيمة الجادة والجهود الدؤوبة المبذولة ليل نهار من قبل الطاقم والدعم من الكوادر العاملة في البر.

انتهى ** 2342