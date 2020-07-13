ضبط نحو 4.5 أطنان من المخدرات جنوب شرقي البلاد

واضاف "محمد قنبري" اليوم الاثنين ان قوات الامن الداخلي وبدعم معلوماتي من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة اطلعت على عملية نقل شحنة كبيرة من المواد الافيونية من قبل أفراد هذه العصابة المحترفة.

واكد ان قوات شرطة مكافحة المخدرات قامت برصد تحركات افراد العصابة حيث تمكنت من تحديد هويتهم حين نقل شحنة كبيرة من المخدرات بواسطة سيارتين من طراز تويوتا وسيارة من طراز بيجو 405 في احدى المحاور الحدودية.

وتابع العميد قنبري ان قوات الأمن الداخلي تمكنت خلال الاشتباك مع المهربين من ضبط اربعة اطنان و491 كيلواغراما من انواع المخدرات وكميات من الاسلحة والعتاد ونظرا الى نيران الشرطة الثقيلة وحدة اشتباك بين قوات الشرطة وعصابة المهربين ترك المهربون الشحنة من المخدرات و لاذوا بالفرار.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها .

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