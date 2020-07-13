الخارجية الايرانية: الاتفاق النووي نتاج تعاطي إيران مع الأطراف الاخرى

وفي تغريدة بحسابها على تويتر كتبت الخارجية الايرانية : اليوم في إيران هو اليوم الوطني للحوار والتعاطي الايجابي مع العالم، وأن الجمهورية الاسلامية منذ تأسيسها أقامت علاقات صداقة وروابط متوازنة مع دول العالم ، وانتهجت اسلوب الحوار في ظل الاحترام المتبادل لمواجهة التحديات.

واضافت الخارجية الايرانية في تغريدتها : ان إيران كانت وستبقى شريكا موثوقا لدول الجوار والدول الاخرى ، كما انها الزمت نفسها بالتعاطي الدبلوماسي .

واشارت الى أن ايران ومنذ زمن قدمت طروحاتها لتحقيق سلام شامل في الشرق الاوسط وكان آخرها (مبادرة الأمل) ، الأمر الذي يعبر عن تمسك إيران الدائم بالحوار والتفاوض.

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