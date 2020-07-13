١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:١٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83854136
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الخارجية الايرانية: الاتفاق النووي نتاج تعاطي إيران مع الأطراف الاخرى

الخارجية الايرانية: الاتفاق النووي نتاج تعاطي إيران مع الأطراف الاخرى

طهران/ 13 تموز/ يوليو/ ارنا - أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الموقف الإيراني في الحوار بشان المواضيع المهمة ، يجسد جدية إيران ونهجها في اقرار السلام والاستقرار في العالم، مضيفة أن الاتفاق النووي هو ثمرة تعاطي إيران الايجابي مع الأطراف الاخرى، لكن خروج امريكا غير القانوني من هذا الاتفاق المتعدد الاطراف الحق به اضرارا حقيقية.

وفي تغريدة بحسابها على تويتر كتبت الخارجية الايرانية : اليوم في إيران هو اليوم الوطني للحوار والتعاطي الايجابي مع العالم، وأن الجمهورية الاسلامية منذ تأسيسها أقامت علاقات صداقة وروابط متوازنة مع دول العالم ، وانتهجت اسلوب الحوار في ظل الاحترام المتبادل لمواجهة التحديات.

واضافت الخارجية الايرانية في تغريدتها : ان إيران كانت وستبقى شريكا موثوقا لدول الجوار والدول الاخرى ، كما انها الزمت نفسها بالتعاطي الدبلوماسي .

واشارت الى أن ايران ومنذ زمن قدمت طروحاتها لتحقيق سلام شامل في الشرق الاوسط وكان آخرها (مبادرة الأمل) ، الأمر الذي يعبر عن تمسك إيران الدائم بالحوار والتفاوض.

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